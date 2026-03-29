В Тольятти дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти Самарской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Источник: РИА Новости

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти. По предварительной информации, пострадавших нет. Работают оперативные службы», — написал губернатор в своем канале на платформе Max.

