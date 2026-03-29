Украинские войска заминировали канал Северский Донец — Донбасс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, минирование носит масштабный характер. Оно затронуло не только сам канал, но и прилегающую территорию. Так ВСУ готовятся к атакам на российскую армию.
«Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец — Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», — сказал источник ТАСС.
Тем временем в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» сложилась критическая ситуация. Там зафиксирована эпидемия пневмонии. По данным источников, только в феврале известно о пяти летальных случаях среди офицеров. При этом общее число заболевших и умерших может быть значительно выше.