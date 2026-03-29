ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки

По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 10 снарядов, 57 БПЛА сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, двух социальных объектах, объекте инфраструктуры и 15 транспортных средствах.
«В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Головчино, Гора-Подол, Доброе, Дунайка, Замостье, Козинка, Мощеное, Новостроевка-Первая и Пороз в ходе 2 обстрелов выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары 32 беспилотников, 8 из которых сбиты. В городе Грайворон от удара FPV-дрона погиб мужчина», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Валуйским, Ивнянским, Корочанским, Красногвардейским, Ровеньским и Яковлевским округами сбиты 16 беспилотников, по Белгородскому округу совершены атаки 11 беспилотников, восемь из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина. По словам главы области, Волоконовский, Краснояружский и Новооскольский округа атакованы 34 беспилотниками, 14 из которых сбиты и подавлены.
«В Шебекинском округе… совершены атаки 26 беспилотников, 16 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона во дворе частного дома пострадала супружеская пара… В селе Вознесеновка при выполнении служебных задач пострадали два бойца “Орлана”, — заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.