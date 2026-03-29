Из-за беспилотной атаки вновь нарушено авиасообщение Уфа — Санкт-Петербург

Из-за введения ограничений на вылет и прилет в питерском аэропорту «Пулково» задерживаются рейсы из Уфы и обратно. Как стало известно «Башинформу», второй день самолет вылетают и прилетают в северную столицу с большой задержкой. Самое длительное время переноса времени вылета в башкирскую столицу составило 10 часов.
Всего в аэропорту Санкт-Петербурга задержано и отменено более 100 рейсов. По данным SHOT, сейчас в «Пулково» задерживается вылет 44 рейсов и прилёт 29 самолётов. Ещё 30 рейсов отменены. Среди задерживающихся помимо Уфы, самолеты из Душанбе, Москвы, а также самолёты в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города.
В небе над Ленобластью за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников. Сейчас, по данным Росавиации, ограничения в аэропорту северной столицы сняты.
Напомним, это не первая массированная атака Ленинградской областью. В последнее время отмена и задержка рейсов в Санкт-Петербург стало частым явлением.