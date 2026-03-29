ВС России нанесли удар по авиабазе ВСУ, где базируются самолеты НАТО

«Поздно вечером 28 марта нанесен удар по авиабазе в районе Староконстантинова Хмельницкой области. По поступающей информации, отработали по защищенным объектам — подземной инфраструктуре, включая арочные укрытия со складами и укрепленный бункер, связанный с управлением авиацией», — рассказал он.
Лебедев уточнил, что с этой авиабазы регулярно стартуют F-16, Mirage и Су-27 с интенсивностью до десяти вылетов в сутки.
Собеседник агентства добавил, что в течение 40 минут после удара произошла повторная детонация, на авиабазу прибыли около десяти машин скорой помощи и эвакуационный вертолет.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.