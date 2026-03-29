ВС России нанесли удар по авиабазе ВСУ, где базируются самолеты НАТО

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Российские войска атаковали ключевую авиабазу ВСУ, где находятся самолеты НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Поздно вечером 28 марта нанесен удар по авиабазе в районе Староконстантинова Хмельницкой области. По поступающей информации, отработали по защищенным объектам — подземной инфраструктуре, включая арочные укрытия со складами и укрепленный бункер, связанный с управлением авиацией», — рассказал он.

Лебедев уточнил, что с этой авиабазы регулярно стартуют F-16, Mirage и Су-27 с интенсивностью до десяти вылетов в сутки.

Собеседник агентства добавил, что в течение 40 минут после удара произошла повторная детонация, на авиабазу прибыли около десяти машин скорой помощи и эвакуационный вертолет.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

