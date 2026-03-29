На СВО погиб 59-летний рядовой Владимир Погожев из Пермского края

Прощание с военнослужащим проведут в поселке Яйва.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Александровского муниципального округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО 59-летнего земляка. Погожев Владимир Федорович погиб на передовой 3 марта 2025 года за чуть более двух месяцев до своего юбилея.

Владимир Погожев родился 26 мая 1966 года. Прощание с погибшим защитником Отечества проведут 30 марта с 11:00 в Яйве у его дома на ул. Демьяна Бедного, пхороны — на кладбище рабочего поселка.

Администрация Александровского округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям земляка, это невосполнимая утрата и общая скорбь.