Над Крымом и девятью регионами России ликвидировали еще 27 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Над Крымом и девятью областями России системами ПВО в первой половине дня воскресенья ликвидировали 27 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

«В период с 8:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были ликвидированы над Крымом, территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областями, а также над Московским регионом.

Утром сообщалось, что силы противовоздушной обороны ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 203 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем.

Также стало известно, что массированную атаку беспилотников отражали в Ленинградской области — уничтожили десятки дронов, произошло возгорание в порту Усть-Луга.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше