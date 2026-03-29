Над Крымом и девятью регионами России ликвидировали еще 27 беспилотников

«В период с 8:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были ликвидированы над Крымом, территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областями, а также над Московским регионом.
Утром сообщалось, что силы противовоздушной обороны ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 203 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем.
Также стало известно, что массированную атаку беспилотников отражали в Ленинградской области — уничтожили десятки дронов, произошло возгорание в порту Усть-Луга.