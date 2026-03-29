В СВО погиб командир отделения мотострелков Владимир Волегов из Прикамья

В зоне проведения СВО погиб Волегов Владимир Анатольевич. На военную службу он ушел из Губахи.
Владимир Волегов родился 6 ноября 1984 года в многодетной семье Очера, воспитывался в многодетной семье, был у родителей младшим сыном. После окончания средней школы № 1 поступил в Пермский торговый техникум и получил специальность коммерсанта. Работал торговым представителем. В 2014 году с женой и дочерью уехал в Губаху.
В зоне СВО Владимир Анатольевич проходил службу сержантом на должности командира мотострелкового отделения. Погиб 30 декабря 2025 года, попав под атаку БПЛА.
Прощание с погибши земляком состоится 31 марта с 11:00 в Центральном Доме культуры Очера. Администрация Очерского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, скорбит и разделяет горечь утраты.