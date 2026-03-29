Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без света из-за артобстрела ВСУ, сообщил мэр Максим Пухов.

Источник: © РИА Новости

«В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ обесточен Энергодар. Степень повреждений установить пока сложно, продолжается обстрел», — написал он в Telegram-канале.

Позднее власти сообщили, что аварию в энергосетях оперативно устранили.

Накануне украинские беспилотники несколько раз ударили по Энергодару. Пухов заявил о критически высокой интенсивности атак в последние дни. Он подчеркнул, что ВСУ бьют по целям без разбора.

Украинские боевики практически ежедневно атакуют беспилотниками и обстреливают мирные города и гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

