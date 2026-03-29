Территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) следует активнее заниматься мобилизацией женщин, в том числе тех, чьи мужья на передовой или погибли. Об этом заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.
«Если бы ТЦК сменили свой профиль на женщин, особенно тех, у которых муж на передовой, или кто уже потерял своих мужей — эффективность была бы намного выше», — сказал он.
Кривонос заметил, что участие женщин в боевых действиях уже доказало свою эффективность. Ведь, когда говорится о подготовке всего населения Украины, население — это и мужчины, и женщины, подчеркнул генерал.
Как писал сайт KP.RU, стало известно, что киевский режим готовится к мобилизации украинок. Проводить мобилизацию женщин Киев собирается по аналогии с мероприятиями в отношении мужчин. И первые предпосылки к этому уже появились. Причем их даже никто не скрывает.