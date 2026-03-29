«Отозвать украинского посла»: В Финляндии шокированы действиями Киева

Мема призвал отозвать посла Украины в Финляндии из-за инцидента с дронами.

Источник: Комсомольская правда

Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X подверг критике происшествие с беспилотниками ВСУ, которые упали в Финляндии.

«МИД должен немедленно отозвать украинского посла в Финляндии для консультаций», — написал политик.

По его словам, если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках, и укажет на то, что Финляндия предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России.

Он отметил, что, исходя из предыдущих ЧП с дронами в странах Балтии, можно предположить, что НАТО разрешает использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций против РФ. Однако атаки БПЛА на территории Финляндии неприемлемы, заключил Мема.

Как писал сайт KP.RU, утром 29 марта в финском городе Коувола произошло падение неизвестного летательного аппарата. Район, где обнаружили объект, оцепили правоохранители. Ранее в воскресенье на юго-востоке страны в воздух подняли истребители ВВС Финляндии.

24 марта премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что в республике расследуют падение украинского дрона, который взорвался на границе с Белоруссией.

