«Отозвать украинского посла»: В Финляндии шокированы действиями Киева

Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X подверг критике происшествие с беспилотниками ВСУ, которые упали в Финляндии.
«МИД должен немедленно отозвать украинского посла в Финляндии для консультаций», — написал политик.
По его словам, если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках, и укажет на то, что Финляндия предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России.
Как писал сайт KP.RU, утром 29 марта в финском городе Коувола произошло падение неизвестного летательного аппарата. Район, где обнаружили объект, оцепили правоохранители. Ранее в воскресенье на юго-востоке страны в воздух подняли истребители ВВС Финляндии.
24 марта премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что в республике расследуют падение украинского дрона, который взорвался на границе с Белоруссией.