Пушилин: Российские бойцы подошли к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском

Российские штурмовики приблизились к населенному пункту Рай-Александровка — основному узлу обороны боевиков ВСУ перед Славянском. Об этом в видеообращении в мессенджере MAX сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он напомнил, что этот поселок является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском.
«Поэтому противник там упирается, что предсказуемо, но наши подразделения планомерно продвигаются вперед», — отметил Пушилин.
Как писал сайт KP.RU, 15 марта Денис Пушилин подчеркнул, что считанные километры отделяют Славянск от российских подразделений.
Также глава ДНР сообщил, что украинские националисты нанесли Донбассу ущерб, который исчисляется триллионами рублей. По его словам, точную сумму на данный момент сложно назвать, так как боевые действия по-прежнему продолжаются, в то время как повреждения объектов фиксируются постоянно.