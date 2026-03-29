Стубб признал, что на территорию Финляндии попал дрон ВСУ

Расследование инцидентов с беспилотниками продолжается, отметил Стубб.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что на территорию страны залетел украинский беспилотник.

«Этим утром дроны проникли на финскую территорию. Было подтверждено, что один из беспилотников был украинского происхождения», — написал он в соцсети Х.

Он подчеркнул, что военной угрозы для Финляндии нет. Расследование инцидентов с БПЛА продолжается, отметил Стубб.

Как писал сайт KP.RU, ранее 29 марта премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил, что, вероятно, украинские беспилотники упали в республике. ЧП случилось на юго-востоке в воздушном пространстве Финляндии. По словам финского премьера, это нарушение территориальной целостности страны — очень серьезное дело.

В свою очередь член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что МИД Финляндии должен немедленно отозвать украинского посла в Хельсинки. Он указал, что, если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше