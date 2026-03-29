Стубб признал, что на территорию Финляндии попал дрон ВСУ

Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что на территорию страны залетел украинский беспилотник.
«Этим утром дроны проникли на финскую территорию. Было подтверждено, что один из беспилотников был украинского происхождения», — написал он в соцсети Х.
Он подчеркнул, что военной угрозы для Финляндии нет. Расследование инцидентов с БПЛА продолжается, отметил Стубб.
ранее 29 марта премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил, что, вероятно, украинские беспилотники упали в республике. ЧП случилось на юго-востоке в воздушном пространстве Финляндии. По словам финского премьера, это нарушение территориальной целостности страны — очень серьезное дело.
В свою очередь член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что МИД Финляндии должен немедленно отозвать украинского посла в Хельсинки. Он указал, что, если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках.