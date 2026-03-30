БПЛА совершили массированный налет на Таганрог: пострадали 8 человек, повреждены дома

Город Таганрог Ростовской области подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. 29 марта БПЛА ударили по ряду гражданских объектов. Число пострадавших выросло до восьми человек. Об этом информирует мэр Таганрога Светлана Камбулова в MAX.
Она сообщила о работе оперслужб на объектах. По данным мэра, специалисты выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов. Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.
«Из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий. Городские и экстренные службы работают на местах происшествий», — подытожила Светлана Камбулова.
Ночью 29 марта массированной атаке подверглась Ленобласть. Всего над регионом сбили 36 дронов. В порту Усть-Луга зафиксировали повреждения. Специалисты оперативно потушили возгорания.