Повреждены многоэтажки, выбиты стекла: что известно об атаке БПЛА на Краснодар

Оперштаб: квартиры многоэтажного дома повреждены в Краснодаре из-за БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре объявили беспилотную опасность. Дроны в ночь на 30 марта атаковали жилое здание. В результате повреждены квартиры многоэтажного дома. Такой информацией поделились в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

Известно, что повреждения получил один из балконов дома. Возгораний на месте ЧП не возникло, сообщается в материале.

«Из-за падения БПЛА повреждены несколько квартир в Прикубанском округе Краснодара. В многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах», — рассказали в оперштабе.

Кроме того, ВСУ ударили по Таганрогу. В результате один человек погиб. Еще восемь жителей получили ранения в результате атаки беспилотника. Врачи оказывают помощь раненым. Возгораний из-за атаки БПЛА не зафиксировано.

