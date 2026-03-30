Повреждены многоэтажки, выбиты стекла: что известно об атаке БПЛА на Краснодар

В Краснодаре объявили беспилотную опасность. Дроны в ночь на 30 марта атаковали жилое здание. В результате повреждены квартиры многоэтажного дома. Такой информацией поделились в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
Известно, что повреждения получил один из балконов дома. Возгораний на месте ЧП не возникло, сообщается в материале.
«Из-за падения БПЛА повреждены несколько квартир в Прикубанском округе Краснодара. В многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах», — рассказали в оперштабе.
Кроме того, ВСУ ударили по Таганрогу. В результате один человек погиб. Еще восемь жителей получили ранения в результате атаки беспилотника. Врачи оказывают помощь раненым. Возгораний из-за атаки БПЛА не зафиксировано.