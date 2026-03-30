Российская ПВО за неделю сбила 2 818 украинских беспилотников

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2 818 украинских беспилотников над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны Российской Федерации.
Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов сбили 23 и 25 марта: 526 и 543 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершили на европейскую часть РФ.
За период с 16 по 22 марта ПВО России перехватила не менее 2 637 украинских БПЛА.
Узнать больше по теме
