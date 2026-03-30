ВСУ атаковали Таганрог: пострадали 8 человек, один житель погиб

Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось до восьми.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники нанесли удар по Таганрогу в Ростовской области. Массированная атака началась вечером 29 марта. К ночи стало известно об одном погибшем жителе. Число пострадавших, по уточненным данным, достигло восьми. Об этом оповестила в мессенджере MAX мэр Таганрога Светлана Камбулова.

Она сообщила, что угроза беспилотной атаки до сих пор действует на территории города. Таганрог подвергается налетам дронов ВСУ с 20:30. По словам мэра, средства противовоздушной обороны ликвидировали все беспилотники. Не обошлось без последствий на земле.

«Оперативные службы выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов. Из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий», — уведомила Светлана Камбулова. По ее данным, на местах падения обломков БПЛА работают городские и экстренные службы. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Мэр Таганрога призвала жителей к бдительности. Она попросила быть осторожнее и соблюдать правила безопасности.

«Если вы увидели обломки БПЛА или подозрительные предметы — не подходите к ним. Наберите 112 и сообщите координаты. Это может спасти чью-то жизнь», — заключила Светлана Камбулова.

Ночью 29 марта БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Атака произошла под утро. На место ЧП оперативно выехали спецслужбы. Предприятие получило повреждения, информации о пострадавших не поступало. О количестве перехваченных дронов также не сообщалось.

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб. Кроме того, ликвидировано 345 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли 1 275 боевиков в результате действий группировок войск в зоне СВО.

Помимо прочего, ВС РФ освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области. Как заявило Министерство обороны РФ, село взято под контроль 29 марта. Российская армия в результате успешных наступательных действий вытеснила боевиков ВСУ из Ковшаровки. Украинские солдаты были вынуждены отступить.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше