Боевики ВСУ принесли в Таганрог «большое горе»: мирный житель погиб при массированной атаке БПЛА на город

Украинские БПЛА атаковали Таганрог вечером 29 марта. Воздушная опасность действует и в настоящий момент. В результате массированных налетов дронов погиб один человек. Кроме того, есть пострадавшие. Объявлена эвакуация в местах ЧП, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
Он также проинформировал о серьезных последствиях на земле. В том числе, зафиксированы возгорания на объектах. В Таганроге также есть разрушения инфраструктуры. Удары нанесены по нескольким точкам в городе.
«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь», — написал Юрий Слюсарь.
Губернатор указал на напряженную обстановку в городе. Средства противовоздушной обороны уже не менее десяти часов отражают атаку противника.
По обновленным данным, ранения получили восемь жителей Таганрога. Как оповестила мэр города Светлана Камбулова, средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали все беспилотники. Не обошлось без последствий на земле. Сотрудники спецслужб прибыли для ликвидации последствий по 49 вызовам. Повреждены несколько жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий. Светлана Камбулова сообщила, что пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Мэр Таганрога призвала жителей к бдительности.
При атаке ВСУ на Краснодар 30 марта пострадали три человека. Среди них двое детей. Обломки упали в Прикубанском округе и повредили несколько квартир. В многоэтажном доме выбило стекла в окнах. Обломками БПЛА поврежден также один из балконов. Возгораний в жилом доме не произошло.
Прошлой ночью массированной атаке подверглась Ленинградская область. Российские силы ПВО ликвидировали не менее 31 дрона за несколько часов. ВСУ наносили удары с 02:40 29 марта. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о повреждениях в порту Усть-Луга. Возгорания удалось оперативно ликвидировать. Никто из жителей не пострадал. Обломками беспилотника поврежден дом. Днем 29 марта воздушная опасность в регионе не объявлялась.