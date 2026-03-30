Боец Андрей Семенько из Байкальска героически погиб в зоне СВО

Боец Андрей Семенько из Байкальска героически погиб в зоне специальной военной операции. Мужчина родился 20 января 1992 года. После учёбы сибиряк начал работать на городских предприятиях и вахтовым методом. Смелость и самостоятельность — его главные качества.
— С началом СВО Андрей неоднократно высказывал желание отправиться в зону боевых действий. Как истинный патриот своей Родины, 17 сентября 2025 года он подписал контракт и отправился «за ленточку», — рассказал в своих социальных сетях мэр города Василий Темгеневский.
27 октября 2025 года 33-летний защитник Отечества геройски погиб при выполнении боевого задания. У него остались родители и двое детей.
