Более 30 домов получили повреждения при ударах ВСУ по Таганрогу: подробнее о массированной атаке на Ростовскую область

Камбулова: 12 многоквартирных и 27 частных домов повреждены БПЛА в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

К утру 30 марта стали известны подробности об атаке ВСУ на Таганрог. В результате массированного налета БПЛА повреждения получили 12 многоквартирных и 27 частных домов в городе. Об этом сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова.

Отмечается, что при атаке ВСУ пострадали восемь человек. Одна из жительниц госпитализирована. Вечером 29 марта также стало известно о погибшем.

«Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе № 26. Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе № 27», — написала Светлана Камбулова.

Кроме того, украинские дроны ударили по Краснодару. При атаке пострадали три человека, включая детей. Они получили травмы из-за падения беспилотника на многоквартирный дом. Всем пострадавшим оказали помощь на месте.

