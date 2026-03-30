Двое взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре.
По информации регионального оперштаба, в результате падения БПЛА в краевом центре пострадали три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
Напомним, в ночь с 27 на 28 марта над регионами России ПВО сбила 155 БПЛА. ПВО уничтожила БПЛА над территорией республики Крым, над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями и Московским регионом.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.