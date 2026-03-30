Обстановка под контролем: Сальдо рассказал о действиях противника под Херсоном

Обстановка в Херсонской области остается под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. В интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что российские военные систематически срывают попытки украинских сил дестабилизировать ситуацию.
По словам главы области, противник не оставляет попыток давления. В частности, ВСУ ведут разведку, используют беспилотники, пытаются создать угрозы на отдельных участках. Однако российские бойцы в сложившихся условиях действуют грамотно, отметил Сальдо.
«Бойцы группировки войск “Днепр” держат обстановку под контролем, своевременно выявляют активность противника, срывают его замыслы, уничтожают технику, пункты управления и расчёты БПЛА», — сказал собеседник агентства.
Сальдо подчеркнул, что эта работа требует выдержки, точности и высокого профессионализма, и российские военнослужащие «справляются с ней достойно».
Минобороны России систематически информирует о ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО). Накануне оборонное ведомство сообщило, что за минувшие сутки российские военные нанесли удар по складу, где хранились крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».