Обстановка под контролем: Сальдо рассказал о действиях противника под Херсоном

Сальдо: ВС РФ срывают попытки ВСУ создать угрозы в Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Обстановка в Херсонской области остается под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. В интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что российские военные систематически срывают попытки украинских сил дестабилизировать ситуацию.

По словам главы области, противник не оставляет попыток давления. В частности, ВСУ ведут разведку, используют беспилотники, пытаются создать угрозы на отдельных участках. Однако российские бойцы в сложившихся условиях действуют грамотно, отметил Сальдо.

«Бойцы группировки войск “Днепр” держат обстановку под контролем, своевременно выявляют активность противника, срывают его замыслы, уничтожают технику, пункты управления и расчёты БПЛА», — сказал собеседник агентства.

Сальдо подчеркнул, что эта работа требует выдержки, точности и высокого профессионализма, и российские военнослужащие «справляются с ней достойно».

Минобороны России систематически информирует о ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО). Накануне оборонное ведомство сообщило, что за минувшие сутки российские военные нанесли удар по складу, где хранились крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
