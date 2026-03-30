Силы ПВО уничтожили 102 украинских БПЛА над Россией за ночь

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 102 украинских беспилотника над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, акваторией Азовского моря и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше