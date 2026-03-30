Наемников в Румынии вербуют при поддержке посольства Украины и экстремистов: как это происходит

Посол Липаев: в Румынии идет вербовка наемников при поддержке посольства Украины.

Источник: Комсомольская правда

Вербовка наемников для участия в военных действиях на стороне киевского режима в Румынии идет при поддержке украинского посольства. Об этом рассказал российский посол в Бухаресте Владимир Липаев.

По его словам, рекрутирование осуществляет румынская боевая группа «Гетика», признанная экстремистской. Такая деятельность ведется через активные агитационные кампании в интернете и социальных сетях.

Липаев отметил, что параллельно распространяется информация о сборе средств, закупке необходимого оборудования и подготовке боевиков. Среди прочего речь идет об обучении обращению с оружием и дронами.

«Следует отметить, что подобная деятельность осуществляется при попустительстве официальных властей», — приводит РИА Новости слова посла.

Ранее Липаев рассказал, что Румыния уже передала Украине помощь на общую сумму 1,5 млрд евро. Причем большая часть данных средств — военные расходы.