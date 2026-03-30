Силы ПВО за ночь сбили 102 дрона над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 102 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в сообщении военного ведомства.
Как уточняется, беспилотники сбили над территориями Курской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Ростовской, Волгоградской, Самарской областей, а также над Краснодарским краем, акваторией Азовского моря и Республикой Крым.
Днем ранее, 29 марта, в Таганроге после атаки беспилотника украинской армии погиб один человек, еще один ранен. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на месте падания дрона были возгорания и разрушения.