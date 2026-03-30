В Таганроге введён режим ЧС после атаки ВСУ

В Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации в границах поврежденных жилых домов, учреждений и предприятий после ночной массированной воздушной атаки украинской армии. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
По ее словам, ликвидация последствий продолжается. Режим ЧС начал действовать с 22:00 воскресенья, 29 марта, на территориях, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). К работе уже приступила комиссия по оценке нанесенного ущерба.
В настоящее время движение транспорта перекрыто в районе улицы А. Крюйса, 19. На месте работают саперы, территория оцеплена. Городские власти призывают жителей, находящихся поблизости, строго соблюдать указания сотрудников служб и внимательно относиться к возможным предупреждениям.
Ранее Камбулова сообщила, что в результате массированного налета дронов были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов в Таганроге, а также десять автомобилей. Кроме того, пострадали восемь человек, одна женщина госпитализирована, а вечером в воскресенье, 29 марта, стало известно о погибшем.