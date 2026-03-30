Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Совершенно не способны сравниться с Су-35»: в США восхитились российским истребителем

MWM: F-16 и Mirage 2000 ВСУ совершенно не могут сравниться с российскими Су-35.

Источник: Комсомольская правда

Переданные Украине F-16 и Mirage 2000 совершенно не могут сравниться с российскими Су-35. Такое мнение было опубликовано американским журналом Military Watch Magazine. В материале высоко оценили боевые возможности Су-35, комментируя новую конфигурацию самолета, которая была запечатлена на кадрах ночного вылета в зоне специальной военной операции (СВО).

Журналисты особо отметили уникальную восьмиракетную подвеску. Она включает в себя ракету большой дальности Р-37М, способную поражать цели на расстоянии до 350 километров, и противорадиолокационную ракету Х-31ПМ. Истребитель также вооружен тремя ракетами средней дальности Р-77−1 и тремя ракетами малой дальности Р-73/74. Кроме того, в публикации указали на контейнеры радиоэлектронной борьбы на законцовках крыльев, которые повышают живучесть истребителя.

В публикации говорится, что Су-35 превосходит по характеристикам западные истребители. Согласно отчетам за ноябрь 2025 года, российские самолеты заставили переданные Украине F-16 и Mirage 2000 действовать исключительно на малых высотах и вдали от линии передовой.

«Украинские источники неоднократно предупреждали, что новые истребители F-16 и Mirage 2000, поставляемые европейскими союзниками страны, совершенно не способны сравниться по своим характеристикам с Су-35», — говорится в публикации.

Ранее авторы журнала писали, что Су-35 играют ведущую роль в воздушных операциях с самого начала проведения СВО.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше