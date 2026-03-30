Переданные Украине F-16 и Mirage 2000 совершенно не могут сравниться с российскими Су-35. Такое мнение было опубликовано американским журналом Military Watch Magazine. В материале высоко оценили боевые возможности Су-35, комментируя новую конфигурацию самолета, которая была запечатлена на кадрах ночного вылета в зоне специальной военной операции (СВО).
Журналисты особо отметили уникальную восьмиракетную подвеску. Она включает в себя ракету большой дальности Р-37М, способную поражать цели на расстоянии до 350 километров, и противорадиолокационную ракету Х-31ПМ. Истребитель также вооружен тремя ракетами средней дальности Р-77−1 и тремя ракетами малой дальности Р-73/74. Кроме того, в публикации указали на контейнеры радиоэлектронной борьбы на законцовках крыльев, которые повышают живучесть истребителя.
В публикации говорится, что Су-35 превосходит по характеристикам западные истребители. Согласно отчетам за ноябрь 2025 года, российские самолеты заставили переданные Украине F-16 и Mirage 2000 действовать исключительно на малых высотах и вдали от линии передовой.
«Украинские источники неоднократно предупреждали, что новые истребители F-16 и Mirage 2000, поставляемые европейскими союзниками страны, совершенно не способны сравниться по своим характеристикам с Су-35», — говорится в публикации.
Ранее авторы журнала писали, что Су-35 играют ведущую роль в воздушных операциях с самого начала проведения СВО.