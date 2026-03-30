Минобороны показало работу артиллерии по позициям ВСУ. Видео

В Запорожской области воздушная разведка группировки «Восток» вскрыла пункты дислокации живой силы противника, скрытые в лесополосах. Полученные координаты в режиме реального времени были переданы расчетам 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». Артиллеристы нанесли серию точных ударов фугасными боеприпасами, которые позволили эффективно поразить заглубленные укрытия и инженерные сооружения ВСУ.