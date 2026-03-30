Минобороны показало работу артиллерии по позициям ВСУ. Видео

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы реактивной и ствольной артиллерии на двух направлениях в зоне СВО. Расчеты группировок «Центр» и «Восток» уничтожили замаскированные позиции украинских войск, выявленные с помощью воздушной разведки.

Артиллерийские расчеты группировок войск «Центр» и «Восток» нанесли успешные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Запорожской областях. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.

На Днепропетровском направлении отличился расчет РСЗО «Град» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр». Получив от операторов беспилотников координаты огневых точек и мест скопления противника, экипаж РСЗО нанес по целям удар 122-мм осколочно-фугасными снарядами.

В Запорожской области воздушная разведка группировки «Восток» вскрыла пункты дислокации живой силы противника, скрытые в лесополосах. Полученные координаты в режиме реального времени были переданы расчетам 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». Артиллеристы нанесли серию точных ударов фугасными боеприпасами, которые позволили эффективно поразить заглубленные укрытия и инженерные сооружения ВСУ.