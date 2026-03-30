Сирены не сработали в Краснодаре при ночной атаке БПЛА

Жители Краснодара пожаловались на отсутствие сирен при атаке БПЛА на город.

Источник: Новая Кубань

Несмотря на обещание мэра Евгения Наумова включать сирены «Внимание всем» при атаках беспилотников, в ночь на 30 марта сигналов тревоги в Краснодаре не услышали. Жители Прикубанского округа узнали о попадании обломков БПЛА в жилую многоэтажку от звуков взрывов.

В соцсетях краснодарцы пишут: «Один вопрос — почему нет сирен?», «Где обещанное оповещение при БПЛА?».

Уведомления по SMS о беспилотной опасности на телефоны горожан пришли с опозданием, а кому-то и вовсе не дошли.

Система оповещения не работала, как и при прошлых атаках. В результате пострадали трое, включая детей, повреждены несколько квартир.

