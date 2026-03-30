Военкор объяснил отказ финских военных перехватывать дроны ВСУ

Александр Коц прокомментировал недавнее заявление финского командования о том, что залетевшие в страну украинские дроны не сбивались из-за «отсутствия угрозы». Военкор расценил эти слова как признание в пособничестве ВСУ и предоставлении воздушного коридора для атак на российские регионы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Заявление командующего Военно-воздушными силами Финляндии Тимо Херранена о причинах отказа перехватывать украинские беспилотники фактически является признанием того, что Хельсинки предоставляет свое небо для ударных средств ВСУ. Такое мнение выразил военный корреспондент Александр Коц.

Ранее главком финских ВВС заявил, что залетевшие на территорию республики украинские дроны не были сбиты, поскольку военные сочли, что аппараты «не представляли угрозы» для страны.

Александр Коц расценил эти слова как беспрецедентные для высокопоставленного представителя страны — члена НАТО.

«По сути, военный деятель, отвечающий за безопасность финского неба, прямым текстом признал, что Финляндия открыла свое воздушное пространство для ударных средств ВСУ», — подчеркнул журналист, задавшись вопросом, будут ли финские военные аналогичным образом игнорировать пролеты украинских истребителей F-16 в сторону Ленинградской области.

Коц также добавил, что вероятное предоставление странами Североатлантического альянса своего воздушного пространства для полетов украинских беспилотников давно не является секретом. В качестве примера он привел недавнюю атаку на порт Усть-Луга в Ленинградской области, которая, по его оценке, была осуществлена дронами, летевшими со стороны стран Балтии.

