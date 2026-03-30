В результате падения обломков БПЛА в Краснодаре повреждены 9 квартир

В Прикубанском округе Краснодара после падения беспилотного летательного аппарата в ночь на 30 марта зафиксированы повреждения в девяти квартирах, сообщил глава города Евгений Наумов.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, специальная комиссия совместно с представителями администрации округа и управляющих компаний проводит поквартирный обход для фиксации ущерба и оценки объема восстановительных работ.

Основной характер повреждений — выбитые стекла в квартирах двух соседних домов. Наиболее серьезные последствия отмечены в одной из квартир, где частично разрушена перегородка между жилой комнатой и балконом, а также нарушена система отопления.

Как уточнил мэр, в ночное время сотрудники муниципальной службы спасения оперативно ликвидировали последствия происшествия: убрали осколки стекла и временно закрыли оконные проемы пленкой. В настоящее время продолжаются работы по демонтажу аварийных конструкций. Власти города заявляют о готовности оказать пострадавшим жителям необходимую помощь.

