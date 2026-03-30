Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Востока»

«Противник потерял более 275-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства России.
Минобороны РФ подчеркнуло, что нанесено поражение формированиям штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Покровское, Добропасово, Богодаровка, Писанцы Днепропетровской области, Долинка, Воскресенка, Зоревка, Воздвижевка, Марьяновка и Любицкое Запорожской области.