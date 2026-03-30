Главное из брифинга Минобороны 30 марта 2026 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили два населенных пункта
Бойцы «Западной» группировки вытеснили противника из села Новоосиново в Харьковской области, а подразделения группировки «Восток» взяли под контроль село Луговское в Запорожской области
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.
Группировка «Запад» наступает в Харьковской области
Российские бойцы нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Синичино, Боровая Харьковской области, Красный Лиман, Старый Караван и Щурово ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки атаковали семь украинских бригад и отдельный центр сил специальных операций ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 155 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, шести артиллерийских орудий, трех станций РЭБ, двух складов боеприпасов и пяти складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 415 боевиков
За сутки подразделения «Центра» нанесли удары по девяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, поселка Межевая и села Гавриловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и станция РЭБ.
«Восток» продвигается вперед в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и пяти штурмовым полкам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской области и шести населенных пунктов Запорожской области.
Потери противника за сутки: свыше 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.
«Днепр» улучшил тактическое положение
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Дмитрово Запорожской области.
«Уничтожены до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиационных бомб;
- три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 312 БПЛА самолетного типа.