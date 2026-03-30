В Башкирии врачи удалили участнику СВО крупный осколок мины.

В Ишимбайской больнице провели операцию участнику СВО. В медучреждение обратился 45-летний мужчина. Он получил множественные минно-осколочные ранения груди, таза и конечностей во время выполнения боевой задачи.
Хирурги извлекли крупный осколок, полученный во время боевой операции. Операция прошла успешно, сообщили в минздраве Башкирии.
По сообщению ведомства, бойцу ранее уже провели несколько операций по удалению инородных тел.
Во время лечения участника СВО наградили медалью Жукова. После реабилитации солдат выписан домой, он планирует вернуться на фронт.