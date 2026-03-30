«Акации» уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области. Видео

Российская артиллерия обеспечила продвижение штурмовых групп группировки «Восток» на Запорожском направлении. Точными ударами 152-мм самоходных гаубиц «Акация» были ликвидированы укрепленные позиции и личный состав ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» нанесли успешные удары по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Видео боевой работы гаубичников публикует Минобороны.

Операторы беспилотников обнаружили в лесополосе укрепленные позиции пехоты, пулеметные точки, а также замаскированные блиндажи с личным составом ВСУ, находившимся в готовности к отражению атаки российских штурмовых групп.

Получив уточненные координаты, расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» нанесли серию точных ударов по выявленным объектам противника. Успешная работа артиллерии позволила штурмовым подразделениям группировки «Восток» занять опорные пункты противника и закрепиться на новых рубежах.