Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, как ВС РФ ответят на атаку на Таганрог

ВС России могут нанести удар по объектам на Украине с использованием ракеты «Орешник» в ответ на атаку на гражданский сектор в Таганроге. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Военный эксперт уточнил, что при ударах возмездия с российской стороны могут быть использованы разные варианты вооружения: обычные беспилотники, ракеты типа «Гераней» и «Калибров», а также «Искандеры», «Орешник», ракеты авиационного базирования — «Кинжалы» и «Цирконы».

Собеседник NEWS.ru добавил, что эти виды вооружений являются дорогостоящими, но зато способны разрушить за один удар целые предприятия, работающие на военные силы противника, а также защищенные командные пункты ВСУ.

Василий Дандыкин отметил, что в настоящее время для ВС РФ имеют приоритетное значение удары по объектам на Западной Украине. Также среди важных целей эксперт указал железнодорожные линии, инфраструктуру и мосты.

«Противник ведет по железным дорогам подвоз оружия, в том числе и для ударов вглубь России. И мы должны бить кратно чаще и больше, чем противник. Так что, я думаю, в такой ситуации применение “Орешника” не за горами», — констатировал Дандыкин.

Напомним, в Таганроге объявлен режим ЧС в границах района, который подвергся удару ВСУ в ночь на 30 марта. Всего над Ростовской областью силы ПВО ликвидировали и нейтрализовали более 60 дронов. В Таганроге в результате атаки один человек погиб, еще восемь получили ранения и травмы. Повреждены жилые дома и учреждения.