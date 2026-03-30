Эксперт раскрыл, как ВС РФ ответят на атаку на Таганрог

Военный эксперт уточнил, что при ударах возмездия с российской стороны могут быть использованы разные варианты вооружения: обычные беспилотники, ракеты типа «Гераней» и «Калибров», а также «Искандеры», «Орешник», ракеты авиационного базирования — «Кинжалы» и «Цирконы».
Собеседник NEWS.ru добавил, что эти виды вооружений являются дорогостоящими, но зато способны разрушить за один удар целые предприятия, работающие на военные силы противника, а также защищенные командные пункты ВСУ.
Василий Дандыкин отметил, что в настоящее время для ВС РФ имеют приоритетное значение удары по объектам на Западной Украине. Также среди важных целей эксперт указал железнодорожные линии, инфраструктуру и мосты.
«Противник ведет по железным дорогам подвоз оружия, в том числе и для ударов вглубь России. И мы должны бить кратно чаще и больше, чем противник. Так что, я думаю, в такой ситуации применение “Орешника” не за горами», — констатировал Дандыкин.
Напомним, в Таганроге объявлен режим ЧС в границах района, который подвергся удару ВСУ в ночь на 30 марта. Всего над Ростовской областью силы ПВО ликвидировали и нейтрализовали более 60 дронов. В Таганроге в результате атаки один человек погиб, еще восемь получили ранения и травмы. Повреждены жилые дома и учреждения.