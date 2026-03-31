В зоне СВО погиб чиновник из Новороссийска

Олег Скорняков начал карьеру в мэрии Новороссийска в 2015 году. Он работал в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и в управлении городского хозяйства, затем был назначен заместителем главы Новороссийского внутригородского района. На этой должности он отвечал за вопросы благоустройства и ЖКХ.