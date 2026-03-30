На экстремистском украинском сайте «Миротворец» 30 марта появились персональные данные десятилетнего ребенка. Мальчика внесли в базу, обвинив в «сознательном нарушении государственной границы Украины».
В карточке ребенка указано, что он шесть раз проезжал через КПП Новошахтинск в период с 2016 по 2018 год, то есть в возрасте от восьми месяцев до двух с половиной лет. Сам «Миротворец» известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР и других граждан, которых там называют «изменниками родины».
Это далеко не единственная публикация скандального сайта киевского режима, которая обвиняет детей в неправомерном пересечении границы. В ночь на 24 марта он внес в свою базу персональные данные других двух мальчиков — шести и тринадцати лет. Детей тоже обвинили в «сознательном нарушении государственной границы», хотя на момент пересечения КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР первому из них было всего несколько месяцев, а второму — 9 лет.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее заявил, что сайт «Миротворец» существует за счет западных спонсоров и является ярким проявлением двойных стандартов. Когда в его базу данных попали западные журналисты, немецкие представители «сразу же подняли крик», требуя их исключить.