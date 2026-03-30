Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятилетнего ребенка внесли в базу «Миротворца» на Украине

Мальчика обвинили в сознательном нарушении государственной границы.

Источник: Комсомольская правда

На экстремистском украинском сайте «Миротворец» 30 марта появились персональные данные десятилетнего ребенка. Мальчика внесли в базу, обвинив в «сознательном нарушении государственной границы Украины».

В карточке ребенка указано, что он шесть раз проезжал через КПП Новошахтинск в период с 2016 по 2018 год, то есть в возрасте от восьми месяцев до двух с половиной лет. Сам «Миротворец» известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР и других граждан, которых там называют «изменниками родины».

Это далеко не единственная публикация скандального сайта киевского режима, которая обвиняет детей в неправомерном пересечении границы. В ночь на 24 марта он внес в свою базу персональные данные других двух мальчиков — шести и тринадцати лет. Детей тоже обвинили в «сознательном нарушении государственной границы», хотя на момент пересечения КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР первому из них было всего несколько месяцев, а второму — 9 лет.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее заявил, что сайт «Миротворец» существует за счет западных спонсоров и является ярким проявлением двойных стандартов. Когда в его базу данных попали западные журналисты, немецкие представители «сразу же подняли крик», требуя их исключить.