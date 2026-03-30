Силы ПВО за шесть часов сбили 98 украинских дронов над четырьмя регионами РФ

Согласно данным ведомства, наибольшее количество дронов — 41 — было сбито в небе над Брянской областью. Еще 23 беспилотника ликвидировали над Курской областью, 20 — над Белгородской и 14 — над Смоленской. Атаки фиксировались в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.