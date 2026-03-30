Силы ПВО за шесть часов сбили 98 украинских дронов над четырьмя регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов вечером 30 марта перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, наибольшее количество дронов — 41 — было сбито в небе над Брянской областью. Еще 23 беспилотника ликвидировали над Курской областью, 20 — над Белгородской и 14 — над Смоленской. Атаки фиксировались в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.
Ранее KP.RU писал, что российские военные нанесли удар по украинской системе противовоздушной обороны в районе аэродрома Гостомель под Киевом. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в этом районе находилась бывшая военная часть с позициями для киевских ракетных систем ПВО и складами боеприпасов.