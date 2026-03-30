В армии киевского режима военнослужащие могут купить себе перевод на безопасную тыловую должность за две тысячи долларов. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, теща ликвидированного в Сумской области националиста из 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ пожаловалась, что в украинском подразделении царит тотальная коррупция.
Как сообщила родственница украинского боевика, за две тысячи долларов можно приобрести должность в тыловом подразделении, получив перевод в Национальную гвардию Украины. Близкие боевиков этой бригады также жалуются на колоссальные потери в районе Алексеевки. По их словам, заградительные отряды убивают собственных военнослужащих при попытке сдаться в плен.
Ранее KP.RU писал, что на Украине сотрудники ТЦК до смерти избили отца шестерых детей во время принудительной отправки на службу. По словам депутата Верховной рады Юрия Камельчука, мужчину сначала заломали, затем избили в неизвестном месте, а после инсценировали перед камерами его самостоятельное падение — потерпевший потерял сознание и скончался.