Украина и Болгария подписали десятилетнее соглашение о безопасности, в которое входит условие о совместном производстве вооружений и оказании военной поддержки Киеву. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Подписали соглашение о безопасности между нашими странами», — сообщил он в ходе совместного брифинга с ременным премьером Болгарии Андреем Гюровым.
Соглашение предусматривает производство на территории стран разных видов оружия, включая беспилотники.
