Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина и Болгария подписали десятилетнее соглашение о безопасности

Украина и Болгария организуют совместное производство оружия в рамках соглашения о безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Украина и Болгария подписали десятилетнее соглашение о безопасности, в которое входит условие о совместном производстве вооружений и оказании военной поддержки Киеву. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Подписали соглашение о безопасности между нашими странами», — сообщил он в ходе совместного брифинга с ременным премьером Болгарии Андреем Гюровым.

Соглашение предусматривает производство на территории стран разных видов оружия, включая беспилотники.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД Сергей Лавров прокомментировал накачку Киева западным оружием. По словам министра, конфликт на Украине может быстро закончится, если это прекратится.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, европейским лидерам придется ответить перед гражданами своих стран за накачивание киевского режима оружием.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше