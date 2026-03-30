Стала известна зарплата Зеленского: сколько получает глава киевского режима

Официальная зарплата главы киевского режима Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (чуть более 52 тысяч рублей). Такие данные приводятся в декларации, опубликованной на сайте нелегитимного украинского лидера.
Согласно информации в документе, в прошлом году Зеленский получил доходы от зарплаты, банковских процентов и сдачи недвижимости в аренду. При этом общая сумма прибыли бывшего комика составила порядка 7 миллионов гривен (почти 13 миллионов рублей).
Ранее KP.RU сообщал, что глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук раскрыл бизнес Владимира Зеленского, построенный на украинском конфликте. По его словам, нелегитимный лидер страны наживается на средствах, поступающих на нужды украинской армии. Боевые действия на Украине он сделал основным источником дохода для себя лично и для государства.