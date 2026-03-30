Силы ПВО уничтожили 58 БПЛА ВСУ над регионами РФ за три часа

32 украинских беспилотника сбили над Брянской областью за три часа 30 марта.

Источник: Комсомольская правда

За три часа силы ПВО России сбили 58 украинских БПЛА в небе над несколькими регионами РФ. Об этом проинформировали в министерстве обороны РФ.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что воздушные цели противника были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск.

Наибольшее количество дронов уничтожено над Брянской областью — 32, над Смоленской — 15. Также БПЛА ликвидированы над Белгородской (5), Курской (2), Новгородской (2) и Псковской (2) областями. Кроме этого, по данным военного ведомства, за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 управляемых авиабомб и 345 БПЛА. Тогда же в зоне СВО украинская армия потеряла около 1 275 военнослужащих.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше