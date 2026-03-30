В украинском Луцке при зверствах ТЦК пострадала беременная женщина: подробности

Беременная жительница Луцка пострадала при попытке остановить микроавтобус ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

В Луцке Волынской области Украины беременная женщина попыталась воспрепятствовать сотрудникам ТЦК при задержании мужчины. Женщина схватилась за микроавтобус и упала на землю, когда транспортное средство тронулось с места. Об этом сообщает «Общественное».

По словам врачей, у женщины диагностированы гематомы, ссадины и нервный срыв, при этом сохраняется риск прерывания беременности.

Мужчина, по данным ТЦК, проходит военно-врачебную комиссию для определения годности к службе.

О жестоких действиях ТЦК в отношении мужчин призывного возраста на Украине СМИ пишут регулярно. Накануне, по словам депутата Верховной рады Юрия Камельчука, сотрудники ТЦК избили мужчину и попытались выставить его смерть как несчастный случай.

Кроме этого, бывший замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос выступил с заявлением, что на Украине необходимо начать мобилизацию женщин, в том числе тех, чьи мужья служат на передовой или погибли.