В украинском Луцке при зверствах ТЦК пострадала беременная женщина: подробности

В Луцке Волынской области Украины беременная женщина попыталась воспрепятствовать сотрудникам ТЦК при задержании мужчины. Женщина схватилась за микроавтобус и упала на землю, когда транспортное средство тронулось с места. Об этом сообщает «Общественное».
По словам врачей, у женщины диагностированы гематомы, ссадины и нервный срыв, при этом сохраняется риск прерывания беременности.
Мужчина, по данным ТЦК, проходит военно-врачебную комиссию для определения годности к службе.
О жестоких действиях ТЦК в отношении мужчин призывного возраста на Украине СМИ пишут регулярно. Накануне, по словам депутата Верховной рады Юрия Камельчука, сотрудники ТЦК избили мужчину и попытались выставить его смерть как несчастный случай.
Кроме этого, бывший замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос выступил с заявлением, что на Украине необходимо начать мобилизацию женщин, в том числе тех, чьи мужья служат на передовой или погибли.