Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 17 дронов в Ленобласти, идет отражение атаки в Усть-Луге

Губернатор Ленобласти сообщил о 17 сбитых беспилотниках над регионом.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО России уничтожили 17 украинских беспилотников в Ленинградской области. Атака отражается в портовой зоне Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Сбито 17 БПЛА. Идет отражение атаки в портовой зоне Усть Луга», — написал губернатор Ленобласти в телеграм-канале.

Напомним, 25 марта в Ленинградской области уничтожены 56 беспилотников. В результате атаки в порту Усть-Луга произошел пожар, а в Выборге повреждена крыша жилого дома. Пострадавших среди людей нет.

Очередная волна атак дронов на порт Усть-Луга была произведена 29 марта. Несмотря на сбитые беспилотники, в порту вновь были повреждены объекты. В интервью KP.RU генерал-майор в отставке Владимир Попов не исключил, что эти дроны могут запускаться и с территории Эстонии или Латвии.

