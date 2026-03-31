Силы ПВО сбили 17 дронов в Ленобласти, идет отражение атаки в Усть-Луге

Очередная волна атак дронов на порт Усть-Луга была произведена 29 марта. Несмотря на сбитые беспилотники, в порту вновь были повреждены объекты. В интервью KP.RU генерал-майор в отставке Владимир Попов не исключил, что эти дроны могут запускаться и с территории Эстонии или Латвии.