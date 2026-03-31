Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саудовской Аравии заявили, что за час сбили 8 баллистических ракет Ирана

За час силы ПВО Саудовской Аравии сбили над королевством восемь баллистических ракет Ирана, семь из которых были нацелены на объекты возле Эр-Рияда.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии за час нейтрализовали как минимум восемь баллистических ракет, выпущенных со стороны Ирана, проинформировало министерство обороны королевства.

Согласно сведениям ведомства, семь из них были нацелены на объекты в районах, прилегающих к столице страны Эр-Рияду. Ещё одна ракета летела в направлении провинции Эш-Шаркия на востоке королевства.

Напомним, 28 марта стало известно, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry AWACS получил повреждения в результате удара, нанесённого Ираном. Воздушное судно в этот момент находилось на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. В результате удара, по информации источников, была повреждена не только часть самолётов на объекте, но и получили ранения несколько американских военнослужащих.

Также сообщалось, что Boeing E-3 Sentry AWACS, который попал под удар, стоит более 500 миллионов долларов. Издание Military Watch Magazine написало, что Соединённым Штатам будет сложно заменить этот самолёт.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше