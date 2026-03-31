В Саудовской Аравии заявили, что за час сбили 8 баллистических ракет Ирана

Напомним, 28 марта стало известно, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry AWACS получил повреждения в результате удара, нанесённого Ираном. Воздушное судно в этот момент находилось на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. В результате удара, по информации источников, была повреждена не только часть самолётов на объекте, но и получили ранения несколько американских военнослужащих.