В Саудовской Аравии заявили, что за час сбили 8 баллистических ракет Ирана

Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии за час нейтрализовали как минимум восемь баллистических ракет, выпущенных со стороны Ирана, проинформировало министерство обороны королевства.
Согласно сведениям ведомства, семь из них были нацелены на объекты в районах, прилегающих к столице страны Эр-Рияду. Ещё одна ракета летела в направлении провинции Эш-Шаркия на востоке королевства.
Напомним, 28 марта стало известно, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry AWACS получил повреждения в результате удара, нанесённого Ираном. Воздушное судно в этот момент находилось на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. В результате удара, по информации источников, была повреждена не только часть самолётов на объекте, но и получили ранения несколько американских военнослужащих.
Также сообщалось, что Boeing E-3 Sentry AWACS, который попал под удар, стоит более 500 миллионов долларов. Издание Military Watch Magazine написало, что Соединённым Штатам будет сложно заменить этот самолёт.