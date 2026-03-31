Многодетный отец Павел Демидов из Качугского округа погиб в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации героически погиб Павел Демидов из Качугского округа. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, жизнь военнослужащего оборвалась в ноябре 2025 года во время освобождения населенного пункта Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Ему было 59 лет.
— Боец родился в Архангельской области в многодетной семье. Был трудолюбивым и ответственным. После армии перебрался в Иркутскую область, где устроился работать водителем КамАЗа, — вспоминают в администрации.
«За ленточку» Павел Демидов отправился после подписания контракта, служил рядовым стрелком. Дома его ждали трое дочерей. В памяти близких герой навеки останется добрым, отзывчивым, веселым, примерным семьянином и любящим отцом.
Церемония прощания с военнослужащим состоится 31 марта в 13:30 на Обелиске Славы в деревне Полоскова.
