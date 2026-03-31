Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский доброволец Стимсон рассказал, почему мечтал о гражданстве России

Британский доброволец Стимсон получил паспорт РФ и рассказал о мечте служить в «БАРСе». Что он сказал о своем североанглийском происхождении и футбольной команде — читайте в aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Британский доброволец Бенджамин Стимсон давно хотел получить российский паспорт, чтобы стать полноправным бойцом отряда «БАРС». Об этом военный рассказал в комментарии aif.ru.

Ранее в Москве участнику специальной военной операции (СВО) на Украине из Великобритании Бенджамину Стимсону выдали российское гражданство в упрощённом порядке. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Участник специальной военной операции Бенджамин Стимсон из Великобритании получил паспорт гражданина России. В 2024 году британец заключил контракт с министерством обороны России и проходил службу в ДНР.

Бенджамин Стимсон из Великобритании получил паспорт гражданина России. В 2015 году он увидел по телевизору репортаж о событиях в Донбассе и решил ехать на помощь русским. Так он оказался в знаменитой интернациональной бригаде «Пятнашка». После возвращения в Англию его посадили в тюрьму, обвинив в международном терроризме.

«Да, я получил гражданство. До этого мне было предоставлено временное политическое убежище. Получение российского гражданства было для меня серьезным шагом, поскольку я очень горжусь своим североанглийским происхождением. Я всегда буду поддерживать свою футбольную команду “Олдем Атлетик” в Англии. Однако Россия — многонациональная страна, так что это не такой уж большой шаг», — сказал Стимсон в комментарии aif.ru.

По словам британца, живя в России он испытывал трудности с получением регистрации.

«Я пошел получать военный билет, теперь я гражданин России. Из-за отсутствия регистрации я не мог получить военный билет или удостоверение ветерана. Мне предложили контракт с известным подразделением “БАРС”, но без военного билета я не могу вступить в это подразделение. Надеюсь, я скоро получу регистрацию, статус ветерана СВО и наконец заключу контракт с “БАРСом”, — сказал доброволец.

