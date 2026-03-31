Бенджамин Стимсон из Великобритании получил паспорт гражданина России. В 2015 году он увидел по телевизору репортаж о событиях в Донбассе и решил ехать на помощь русским. Так он оказался в знаменитой интернациональной бригаде «Пятнашка». После возвращения в Англию его посадили в тюрьму, обвинив в международном терроризме.
«Да, я получил гражданство. До этого мне было предоставлено временное политическое убежище. Получение российского гражданства было для меня серьезным шагом, поскольку я очень горжусь своим североанглийским происхождением. Я всегда буду поддерживать свою футбольную команду “Олдем Атлетик” в Англии. Однако Россия — многонациональная страна, так что это не такой уж большой шаг», — сказал Стимсон в комментарии aif.ru.
По словам британца, живя в России он испытывал трудности с получением регистрации.
«Я пошел получать военный билет, теперь я гражданин России. Из-за отсутствия регистрации я не мог получить военный билет или удостоверение ветерана. Мне предложили контракт с известным подразделением “БАРС”, но без военного билета я не могу вступить в это подразделение. Надеюсь, я скоро получу регистрацию, статус ветерана СВО и наконец заключу контракт с “БАРСом”, — сказал доброволец.