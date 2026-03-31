В Байкальске простятся с погибшим участником СВО

Мужчина пал в июле 2025 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 31 марта. Александр Лилиенко из Байкальска погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простятся сегодня.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Слюдянского муниципального района Алексей Шульц, Александр родился 17 декабря 1971 года в поселке Курилово Московской области. Он рано потерял родителей, до 18 лет жил и рос в интернате. В 20 лет приехал в Байкальск, где остался жить. Александр Николаевич окончил Байкальский техникум, освоил профессию электрогазосварщика, создал семью, работал на предприятиях города, занимался строительством.

Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в мае 2025 года и отправился в зону проведения СВО. Александр Лилиенко пал 5 июля 2025 года при выполнении боевой задачи.