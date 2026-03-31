Британский доброволец ВС РФ Бенджамин Стимсон рассказал, как могут быть добыты данные о хранении ракет, которые Великобритания предоставляет Украине для ударов по российским регионам.
Известно, что британские власти поставили Киеву десятки ракет Storm Shadow.
«Я полагаю, что российские спутники или спецслужбы могли бы их найти», — сказал доброволец Бенджамин Стимсон в комментарии aif.ru.
Ракеты Storm Shadow/SCALP-EG поставляются Украине с 2023 года.
В марте британскими крылатыми ракетами Storm Shadow был нанесён ракетный удар по Брянску.
Лондон засекретил данные о ракетах Storm Shadow перед ударами по Брянску, ранее сообщил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Производством ракет Storm Shadow занимается компания Matra BAe Dynamics Alenia. Производственные мощности размещаются в Великобритании с использованием компонентов из США. Также представительства MBDA есть в Германии, Франции и Италии.